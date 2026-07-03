Тодоранов: Културните фестивали могат да превърнат Черноморието в целогодишна туристическа дестинация

Кадър бТВ

Културните събития са сред най-силните инструменти за развитие на българското Черноморие и могат да привличат туристи далеч отвъд традиционната почивка с шезлонги и чадъри. Това заяви предприемачът и организатор на фестивалите „Арт поток“ и „Джасче“ Димитър Тодоранов в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му туристическият бранш е загубил доверието на част от българите и е време да признае допуснатите грешки.

„Може би наистина е време да помолим за прошка, да наведем глава и да кажем, че сме готови да започнем отначало и да ни дадат втори шанс“, каза Тодоранов.

Според него възстановяването на доверието на българските туристи е ключово, защото без тях страната трудно би могла да привлича повече чуждестранни посетители.

Тодоранов подчерта, че вече 11 години фестивалът „Арт поток“ развива културния живот в Лозенец, а основната идея е изкуството да стане естествена част от атмосферата на курорта. Артисти, писатели, музиканти и актьори се срещат с публиката извън традиционните сцени – по улиците, в заведенията, на плажа и по време на литературни представяния.

По думите му в началото организаторите лично са убеждавали туристите да посещават спектакли, но днес фестивалът вече има своя вярна публика, като мнозина пътуват специално за събитията.

Тодоранов отбеляза, че подобни инициативи не могат да се издържат единствено от продажбата на билети. Макар община Царево да оказва подкрепа, организаторите продължават да влагат собствени средства и усилия.

„Никога не ни е излизала сметката фискално. Абсолютно дотираме тези събития – не само финансово, но и с много лична енергия“, заяви той.

Организаторът предупреди, че прекалено многото безплатни прояви не са устойчив модел. Според него културните събития трябва да имат стойност и за публиката, и за творците.

„Човек трябва да си плаща, за да отиде на театър или концерт. Това е уважение към твореца и към изкуството“, подчерта Тодоранов.

По думите му богатата културна програма дава на туристите реален избор – между изложби, концерти, литературни срещи, спорт и природни забележителности, вместо единствено нощни заведения.

Въпреки успеха на фестивалите сред българската публика, привличането на чужденци остава затруднено заради слабата транспортна свързаност на Южното Черноморие. Тодоранов посочи, че липсата на достатъчно директни полети до Бургас е сериозна пречка.

„Свързаността е много важна за туризма. Ако искаме да идват чужденци, те трябва лесно да достигат до мястото. Няма как да очакваме хора от Париж да пристигнат, ако няма удобен полет до Бургас“, заключи той.

Редактор "Екип на Петел",

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