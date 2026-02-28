Тодоровден събра малки и големи в Екопарк Варна

Стопкадър moreto.net

Много емоции и настроение имаше по време на празника край Варна.

Традицията по отбелязване на Тодоровден в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна бе спазена и тази година. Празничната програма представи българските обичаи, свързани с празника, познат още като Конски Великден, пише moreto.net.



Акцент в събитието бяха конкурсите за най-красив конски впряг в категориите „тек“ и „чифт“, както и традиционната кушия, която събра десетки участници и зрители.



За доброто настроение на публиката се погрижиха женска вокална група „Чемерика“, Клубът по български танци „Настроение“ и певецът Свилен Тодорински.



Посетителите имаха възможност да се насладят на конни атракции и кратки разходки с коне, кътове за храна на открито, томбола с награди и празнична атмосфера сред природата на Екопарк Варна.



Тази година празникът бе организиран съвместно с Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!