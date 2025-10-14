Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под 10% от микса?

Кадър БНТ

Дъждовните дни на октомври направиха България нетен вносител на ток. Фотоволтаиците дадоха малко ток, а вятърната енергия не беше достатъчна. А в Европейския съюз осреднените данни за средата на годината сочат, че за първи път в историята слънчевите панели станаха основен източник на електроенергия. На второ място по дял е вятърната енергия. Защо у нас обаче вятърните турбини се удрят в стена, отговорът в новата поредица на БНТ - „Климатът: Горещата истина“.

Утопия ли е да има евтин ток от възобновяеми източници и когато слънцето не грее? Данните на Евростат показват, че соларните панели са водещата технология в зелената електроенергия. Техният дял достига почти 37% от всички мощности. Вятърните турбнини са с дял от 29,5%, а водните централи - 26%. Лидер в Европейския съюз е Дания с почти 60 на сто ток от вятъра, а в България вятърните мощности са под 10 на сто от микса. Най-големият ветроенергиен парк у нас осигурява на година ток, достатъчен за 94 000 домакинства."

Радомир Драганов, ръководител "Експлоатация и поддръжка" във ветроенергиен парк:"Когато ветропарковете работят през нощта, съответно захранват нашата енергийна система, когато слънцето през деня също захранва и ако се включи в този микс батериите, които навлизат на пазара, ще настъпи едно равновесие, което ще доведе до намаляване на пиковите цени на пазара, които се наблюдават от миналата година и тази година продължават, което ще е полезно за всички.

По-ранният залез на слънцето и по-ниските температури сега отварят вратата на вятърната енергия в Европа. Гърция има 5 пъти повече вятърни мощности, Румъния - 3 пъти. Европейската комисия постави цял - до 2050 години половината ток да идва от вятъра. България прави първата крачка преди 20 години. Но за повече от 10 години у нас няма нито един нов ветроенергиен проект.

Никола Газдов, пpeдceдaтeл нa Acoциaция зa пpoизвoдcтвo, cъxpaнeниe и тъpгoвия c eлeĸтpoeнepгия: "От години се развиват проекти, които отнемат между 5 и 8 години от стартиране до готовност за строителство, проекти има много в Североизточна България, защото тук ветровият потенциал е много добър, но има и на десетки километри от София. Къде заради дезинформация, къде заради остарели процедури просто няма нови инвестиции от над 10 години насам и това е антирекорд за целия Европейски съюз."

