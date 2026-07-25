Токаев: Войната в Украйна може да се замрази при определени условия

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Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев коментира войната в Украйна по време на среща с руския президент Владимир Путин. Според Токаев войната може да бъде замразена при определени условия. Фрагмент от изказването на Токаев по време на срещата с Путин бе публикуван в Telegram канала на РИА Новости.

Казахстанският президент заяви, че изразява собственото си "скромно мнение“. При това той спомена така наречения "дух от Анкъридж“, на който Кремъл се позовава в контекста на споразуменията със САЩ относно Украйна, както и "Истанбулските споразумения“.

На 25 юли Токаев се срещна с Путин в Омск по време на форума за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан.

Президентът на Казахстан отбелязва, че е необходимо "да се замрази конфликтът“ с подкрепата на други държави и също така с участието на Руската федерация, посочва Фокус.

"Вероятно вече е време този конфликт да бъде замразен и да се върнем към "Истанбулската формула 2.0“, тъй като там бяха постигнати значителни резултати. А след това, под гаранцията на великите държави, включително Русия, да продължим да вървим към дългоочаквания мир“, посочва Токаев.

Редактор "Екип на Петел",

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