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Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев коментира войната в Украйна по време на среща с руския президент Владимир Путин.

Той призова за мирни преговори и заяви:

„Не говорим за никаква гражданска война.

Винаги сме уважавали украинския народ, неговата култура, неговия език и вярваме, че естеството на този конфликт не е напълно ясно за мнозина, включително и за нас.

Например, ако е имало конфликт, включително замразен конфликт между Азербайджан и Армения, същността на този конфликт, неговият произход, са ни били напълно ясни.

Те са се простирали дълбоко в историята.

Но тук е много трудно да се разбере.

... Може би този конфликт вече трябва да бъде замразен...

Естествено, с гаранциите на великите сили, включително Русия, можем да продължим да се движим към дългоочакван мир.

Жалко е, че умират млади хора.

Това е генофондът на братските народи – Русия и Украйна. Всичко това трябва да бъде спряно, защото случващото се е в полза на враговете на Русия и украинската държава.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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