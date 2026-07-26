Токаев пред Путин: Не разбираме естеството на конфликта между Русия и Украйна
Кадър Ютуб
Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев коментира войната в Украйна по време на среща с руския президент Владимир Путин.
Той призова за мирни преговори и заяви:
„Не говорим за никаква гражданска война.
Винаги сме уважавали украинския народ, неговата култура, неговия език и вярваме, че естеството на този конфликт не е напълно ясно за мнозина, включително и за нас.
Например, ако е имало конфликт, включително замразен конфликт между Азербайджан и Армения, същността на този конфликт, неговият произход, са ни били напълно ясни.
Те са се простирали дълбоко в историята.
Но тук е много трудно да се разбере.
... Може би този конфликт вече трябва да бъде замразен...
Естествено, с гаранциите на великите сили, включително Русия, можем да продължим да се движим към дългоочакван мир.
Жалко е, че умират млади хора.
Това е генофондът на братските народи – Русия и Украйна. Всичко това трябва да бъде спряно, защото случващото се е в полза на враговете на Русия и украинската държава.“
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