Токът в цяла Куба отново спря

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Нова голяма авария на тока засегна територията на цяла Куба, предадоха световните агенции.

Засега причините са неизвестни.

Куба има ендемични проблеми с производството на електроенергия, отбелязва БТА. Близо две трети от острова вече бяха без ток, когато днес настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции.

Редактор "Екип на Петел",

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