Токът във Варна поскъпна 2,53%

Пиксабей

С решение от 1 юли 2026 г. Комисия за енергийно и водно регулиране утвърди новите цени на електроенергията за битовите потребители.

За клиентите на ЕНЕРГО-ПРО средното увеличение е 2,53%. От 1 юли дневната тарифа е 0,12927 евро за киловатчас (0,25283 лв./kWh), а нощната – 0,07733 евро за киловатчас (0,15124 лв./kWh). Посочените цени са без ДДС.

От дружеството напомнят, че при всяка промяна в цените клиентите могат по желание да подадат самоотчет на електромера си, пише "Морето". Показанията могат да бъдат изпратени до 4 юли включително чрез денонощната телефонна линия на Електроразпределение Север, по електронна поща или в център за обслужване на клиенти. При подаването им е необходимо да бъдат посочени клиентският номер, мястото на потребление, трите имена на клиента и ЕГН.

За потребителите, които не подадат самоотчет, консумираната електроенергия ще бъде разпределена по регламентираната методика – пропорционално между периода преди и след промяната на цените.

Фактурите за отчетния период, обхващащ 1 юли, ще съдържат два отделни подпериода – потреблението до 30 юни ще бъде изчислено по старите цени, а това от 1 юли нататък – по новите тарифи.

Редактор "Екип на Петел",

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