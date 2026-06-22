Токов удар рани две момчета, качили се на товарен вагон край ЖП гарата в Стара Загора
кадър: Петел
17-годишни младежи пострадаха от токов удар в Стара Загора, съобщиха от полицията.
Случаят е от 19 юни вечерта, когато във Второ РУ е получен сигнал от 17-годишно момче, че в района на ЖП гара – Стара Загора, в близост до автомивка, двама негови приятели, също на по 17 години, се качили на покрива на товарен вагон, стоящ на коловоз и при отваряне на капандурата на вагона се получил токов удар, от който двете момчета са пострадали.
Момчетата са настанени в болница.
Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство по чл.134,ал.3 вр. ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.
Редактор "Екип на Петел",
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