Токов удар уби мъж, качил се на електрически стълб край Чепеларе

34-годишен мъж от Чепеларе е загинал от токов удар. Това съобщи за "Фокус“ говорителят на Областната дирекция на МВР – Смолян, Елена Стоилова.

"Сигналът за инцидента с починалия мъж е подаден от 25-годишна жена на 13 септември около 16:00 часа. Той е открит в местност "Чукара“ в близост до параклиса "Успение Богородично“ край Чепеларе. По първоначални данни, 34-годишният мъж, който е от Чепеларе, се е изкачил на електрически стълб и е починал вследствие на токов удар“, поясни Стоилова, предаде "Фокус".

Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия. Тепърва ще се изясняват причините за възникване на инцидента.

По случая се води разследване.

