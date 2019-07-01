Току-що обявиха по "Нова": Катастрофа на АМ "Тракия"
01.07.2019 / 09:02 0
Катастрофа е станала преди минути на автомагистрала "Тракия". Това съобщи току-що водещият на новините по "Нова телевизия" Богомил Грозев.
"Информацията ни е буквално от последните минути. Инцидентът е станал на 191-вия километър на автомагистрала "Тракия" в посока София. Към момента няма информация какви са щетите и дали има пострадали. От полицията призовават да карате с повишено внимание", обяви Грозев.
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!
ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html