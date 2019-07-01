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Току-що обявиха по "Нова": Катастрофа на АМ "Тракия"

01.07.2019 / 09:02 0

Катастрофа е станала преди минути на автомагистрала "Тракия". Това съобщи току-що водещият на новините по "Нова телевизия" Богомил Грозев.


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"Информацията ни е буквално от последните минути. Инцидентът е станал на 191-вия километър на автомагистрала "Тракия" в посока София. Към момента няма информация какви са щетите и дали има пострадали. От полицията призовават да карате с повишено внимание", обяви Грозев.

 

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