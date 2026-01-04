Снимка АПИ

Тол камерите ще засичат и за камиони в изпреварващата лента. Надявам се да се случи от пролетта, заяви пред bTV проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление.

„Ефектът „средна скорост“ доведе до значително намаляване в пъти на превозните средства, които се движат с по-висока скорост. Превъзпитанието може да се търси година и половина напред, защото ефектът се наблюдава само в отсечките на контрол. Отсечките, които се измерват, ще продължат де се увеличават. За летния сезон ще има още по-голямо покритие. Най-фрапантни са нарушенията в тъмната част на денонощието“, обясни Олег Асенов.

През 2025 година са събрани над 1 млрд. лева приходи от тол системата. Достигнати са 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм.

„От 1 март се увеличава тол таксата с допълнителна компонента за въглеродни емисии. Ще бъдат увеличени средно с около 30% таксите за превозни средства. Увеличението е максимално за емисионно най-замърсяващите“, заяви още проф. Олег Асенов.

