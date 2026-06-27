Тол камерите заснели шофьора на тира с телефон в едната ръка и с чаша в другата
Кадър Фб, Н. Попов
Шофьорът, който уби две деца и един баща, е заснет от ТОЛ камерите преди инцидента с телефон в едната ръка и чашка в другата. Това написа във Фейсбук бащата на Сияна Николай Попов, показвайки и снимки от камерите, пише Новини.бг.
Публикуваме целия му текст без редакторска намеса:
"Винаги говоря с факти и давам само проверена информация.
Защо се крие истината?!
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Шофьорът, който уби две деца, и един баща е заснет от ТОЛ камерите преди инцидента с телефон в едната ръка и чашка в другата.
Ето ви снимка.
Историята със спуканата гума е чиста лъжа, а тази снимка се крие от вас, за да не се види тоталната безпомощност на властите в борбата с пътния травматизъм.
Угодно е да се хвърли вината на гума, мантинела, път.
Истината е, че липсва контрол и съществуват ПТП и транспортна мафия. Те спонсорират всяка власт.
От месец чакам среща с Радев по тази тема, която той лично ми обеща. Има много неща, които зная и искам да му кажа. Дълбоко съм разочарован, защото му симпатизирам…..
Такава среща няма!"
Редактор "Екип на Петел",
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