Тол системата ще засича нарушения и средна скорост първо в 12 отсечки

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Камерите на тол системата ще започнат да засичат нарушения на шофьори от 5 септември първо по 12 отсечки от пътната мрежа. Общата им дължина е 140 км, но става въпрос за пътища, на които стават много произшествия, това каза по bTV шефът на националното тол управление проф. Олег Асенов.

Той добави, че постепенно пътните участъци, които ще се наблюдават от системата, ще станат 63. Асенов подчерта, че камерите са настроени така, че да засичат силует и нямат функции за лицево разпознаване, което защитава личните данни.

Нарушенията ще се регистрират при 80% степен на увереност, допълни той.

Проф. Асенов каза също, че в началото отсечките, на които тол камерите ще следят за нарушения, ще бъдат обявени публично. Кои ще бъдат следващите, ще зависи превантивния ефект, който новата мярка ще постигне за спазването на правилата.

