Том Фелтън се завръща в ролята на Драко Малфой в „Хари Потър“

кадър: /x.com/natmaria

Том Фелтън, който изигра Драко Малфой във филмите за Хари Потър, ще се завърне в емблематичната си роля. Фелтън ще се присъедини към актьорския състав на „Хари Потър и Прокълнатото дете“ на „Бродуей” от 11 ноември до 22 март 2026 г.

Сюжетът на пиесата се развива 19 години след края на оригиналната поредица за Хари Потър и показва Драко като баща, заедно с Хари, Рон и Хърмаяни, които изпращат децата си в „Хогуортс“.

Това ще бъде дебютът на Фелтън на „Бродуей” и първият път, в който актьор от филмовата поредица за малките магьосници се включва в сценичната продукция.

Освен работата си по „Хари Потър“, Фелтън наскоро се появи във филмите They Will Kill You и Fackham Hall, предава Нова тв.

През 2022 г. дебютира на „Уест Енд” в главната роля на Сам в „2:22 A Ghost Story“, а през 2024 г. изигра главната роля на Боб Едуардс в пиесата на Гарет Фар „A Child of Science“ в Bristol Old Vic.

Фелтън сподели, че да бъде част от филмите за Хари Потър е било огромна чест и едно от най-важните неща в живота му.

Той допълни, че присъединяването му към пиесата е завършване на кърга – Малфой е на същата възраст, на която ще бъде и Фелтън по време на участието си.

„Чувството да се върна в неговите обувки — и разбира се, с неговата емблематична платинено руса коса — е сюрреалистично . Развълнуван съм, че ще имам възможността да доведа историята му до край и да я споделя с най-великата общност от фенове в света. Очаквам с нетърпение да се присъединя към този невероятен екип и да бъда част от общността на Бродуей“, каза още Фелтън.

„Хари Потър и Прокълнатото дете“ е базирана на оригинална история от Дж. К. Роулинг, Джак Торн и Джон Тифани, написана от Торн и режисирана от Тифани.

Продукцията се играе на „Бродуей” в театър „Лирик“ от април 2018 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!