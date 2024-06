Том Круз отсвири димпломирането на дъщеря си и отиде на концерт на Тейлър Суифт в Лондон

Кадър Х

Том Круз беше забелязан на концерт на Тейлър Суифт в Лондон този уикенд в същия ден, в който се състоя дипломирането на дъщеря му от гимназията, предаде Факти.

На кадри, заснети от фенове на Суифт на стадион Уембли, се вижда как Том Круз си разменя гривни с останалите присъстващи на шоуто, смее се, говори си с тях и си прави снимки с желаещите. Той се присъедини към солидна групичка от знаменитости в луксозната частна зона, от където известните гледат концерта на Тейлър. Към Круз се присъединиха Мила Кунис и Аштън Къчър, Травис Келси, Пол Маккартни, Джон Бон Джоуви и Хю Грант, цитира Факти.

Не е съвсем изненадващо, че Круз не е дошъл на големия ден на Сури като се има предвид, че двамата са отчуждени от дълго време насам. Наскоро той пропусна и нейния 18-и рожден ден, като отново пътуваше извън страната.

look at the reactions when tom cruise turns to them 😭😭😭 pic.twitter.com/nUcfv9w1BU