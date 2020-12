Том Круз полудя заради кризата. Крещи на екипа си бесен: Вие сте уволнени. Без извинение!

Снимка Том Круз, ФБ

Легендарният актьор Том Круз бе записан тайно на снимачната площадка в светлина, която не сме свикнали да го виждаме.

Звездата от Топ Гън Круз крещи като луд на екипа си на снимачната площадка на седми филм "Мисията: Невъзможна".

Той плащи хората си с уволнение поради недостатъци в протоколите за анти-Ковид мерките по сигурността, пише британският "Сън".



Британският "Сън" информира, че екшън звездата се е оплакал от недостатъци в прилагането на физическа дистанция и други правила по време на заснемането на филма.

In case you've not seen it, here's the audio of TOM CRUISE losing it on the set of MISSION: IMPOSSIBLE 7 at crew members for not following Covid protocols. #TomCruise pic.twitter.com/sH9u7pAmqZ