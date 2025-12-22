реклама

Тома Белев: Всички важни решения в България трябва да се взимат с референдум

22.12.2025 / 12:31 2

Булфото

"Повечето разговори свързват кризата само със съдебната власт, а всъщност тази трета власт е поне частично свободна. Първите две власти са ни проблемът". Това отбеляза пред БНР Тома Белев, съпредседател на ПП “Зелено движение”:

"Категорично не е възможно да се смени модела на Пеевски и Борисов без участието на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Ние излязохме от тази формация, доколкото нашето участие винаги е свързано с принципи като равнопоставеност, като участие при взимането на решения, които бяха нарушени, заради това ги напуснахме, защото "Зелено движение" нямаше глас, когато се взимаха решенията. Търсим ги днес, защото България е по-важна от всичко, защото бъдещето на нас като общество, на нас като граждани, е свързано с това да върнем демокрацията в България, защото тя е в тежка криза в момента".

"Важните решения трябва да се взимат с участието на обществото, независимо дали говорим на национално или на общинско ниво", допълни още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" съпредседателят на ПП “Зелено движение”:

"Ние категорично смятаме, че България трябва да е в еврозоната и категорично смятаме, че всички важни решения в България трябва да се взимат с референдум".

kris (преди 22 минути)
Този надрусан ли е, или идиот ? Нали ако имаше референдум, нямаше да ни набутат в еврозоната ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
gospodin (преди 44 минути)
той и хитлер идва на  власт с референдум, да не забравяме и Великобритания как е след референдума за брекзит... По важни въпроси, които не са от компетентността на гласоподавателите, референдум не трябва да се прави...

