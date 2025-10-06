Тома Белев за наводненията от последните дни: Не природно бедствие, а човешко безхаберие

Снимка: Булфото

"Когато в общите устройствени планове реката не е дадена като река, Общината започва да разпродава имотите си. Виждаме, че в Елените 99% е частна собственост, включително и пътищата". Това коментира за Радио Варна и предаването Пост Фактум Тома Белев от Сдружение "Зелени закони". В Царево, по думите на Белев, ситуацията е подобна - там имаме река, която не се води воден обект, а за речни течения, които не се определят като реки, не действат ограничения, поясни Белев. Според него това отваря врата за застрояване и узаконяване на частна собственост.

Това, което се случи, не е природно бедствие, това е човешко безхаберие. Ако дерето не беше застроено, хората нямаше да загинат, нямаше да има и материални щети, допълни специалистът.

Той припомни, че според законодателството реките са публична държавна собственост и там не може да се застроява, а всичко това е направено с цел обществото да се предпази от икономически и физически загуби. Въпреки това речни течения "изчезват" от картите, а хотели и аквапаркове се появяват там, където минава вода. Например в Елените върху речно корито се строят хотели, аквапарк и пътища, а това няма да е последният случай, категоричен е Тома Белев. По думите му, системата е порочна.

"Върви си речното корито над вилното селище, то в един момент изчезва, появява се един хотел, и върху него започва да се строи - там вече има къщи, има хотели, има аквапарк - нещо абсолютно забранено според Закона за водите. Множество са институциите, които са участвали в това действие, един държавен имот, какъвто е речното корито, да се застрои", каза още Белев. След трагедията в Царево преди две години "Зелени закони" публикуваха доклад със заглавие "Реките, които не са "реки" или как безхаберието убива". Днес, две години по-късно, проблемът е същият, обобщи Белев.

Той съобщи още, че вчера е подаден сигнал за застрояване в дере над Карантината във Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!