Тома Биков: За пръв път виждам търговски вериги да рекламират промоциите си от Министерския съвет

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"За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков инициативата "Кошница с грижа".

Според депутата министър-председателят е станал рекламно лице на големите вериги магазини у нас, след като в правителствената сграда днес беше представена инициативата, с която се цели намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца.

"След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет", коментира още Тома Биков в личния си профил във Фейсбук, цитиран от БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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