Тома Биков: За пръв път виждам търговски вериги да рекламират промоциите си от Министерския съвет
Булфото
"За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков инициативата "Кошница с грижа".
Според депутата министър-председателят е станал рекламно лице на големите вериги магазини у нас, след като в правителствената сграда днес беше представена инициативата, с която се цели намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца.
"След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет", коментира още Тома Биков в личния си профил във Фейсбук, цитиран от БГНЕС.
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