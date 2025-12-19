Тома Биков към Асен Василев: За разлика от вас, Борисов не само говори, но може и да действа

Редактор: Недко Петров

Дебатът относно промени в закона за охраната на депутати става все по-ожесточен в Народното събрание. Поредният, който взе думата, е Тома Биков. От парламентараната трибуна той направи прелюбопитно сравнение между Бойко Борисов и Кирил Петков, като думите му бяха насочени към Асен Василев и ПП-ДБ.

Вие говорите за охраната на Борисов, но има едно уточнение. Имайте предвид, че при нашето общо управление, бяха охранявани доста повече хора. И Кирил Петков, и господин Атанасов. На „Шишман“ стоеше полицейската кола една година, аз минавам всеки ден оттам, и да, господин Петков беше охраняван. Това не е тайна, и не казвам, че е лошо, започна Биков.

Имайте предвид, че решенията, които взима един политик, и решенията, които взимат друг политик, са различни по начина, по който се взимат. Едно е Борисов да вземе решение за нещо, друго е Кирил Петков да вземе решение за нещо. Рискът при Борисов е много по-сериозен, защото е по-сериозен човек, и неговите решения са много по-важни от решенията на Кирил Петков, добави Тома.

Казвам ви го това в очите, когато говорите кой е заплашен и кой не е заплашен. Защото аз виждам злорадство, когато пуснаха Сретан Йосич, не казвам, господин Василев, че вие или някой от вас го е пуснал, имам предвид социалните мрежи и това са симпатизанти. Но вие знаете какви проблеми има. Проблемът е че благодарение на Бойко Борисов Сретан Йосич беше в затвора. Нали го знаете това, може да питате и господин Атанасов. Защото, за разлика от вас, господин Борисов не само може да говори, но може и да действа, и когато говорим за такива неща, е абсолютно безпредметен разговора, каза още Тома Биков.

