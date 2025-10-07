реклама

Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции

07.10.2025 / 10:33 2

Булфото

Големият проблем при бедствието в Елените е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите. Това каза в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на еврото в България. Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва както в конкретния случай, допълни Дончев, цитиран от БТА. Той каза, че "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост". 

Според него единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция". 

 

MrBean (преди 18 минути)
Рейтинг: 190736 | Одобрение: -2019
Нали баш Томето беше координатор на вземането на пари ВЪРХУ масата? Какво се обажда сега.Всъщност всички най-осрани в схемите сега хулят всички останали!
kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 514966 | Одобрение: 95086
И доста служители са взели пари под масата....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

