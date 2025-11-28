Томислав Дончев: Професионалното образование не е атрактивно, защото никой не подозира, че има българска индустрия

Снимка: Булфото

Професионалното образование не е атрактивно, защото нито децата, нито родителите подозират, че има българска индустрия. Това е най-невидимият дял от българската икономика. Почти никой не работи за него, никой не го познава. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на форум "Южна България - рестарт и постижими цели", който се провежда днес в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив. Той допълни, че е поставена общата задача българската индустрия да бъде по-видима, тъй като това е въпрос не само на самочувствие, а и на професионална ориентация, предава БТА.

Дончев направи икономическа ретроспекция на 18-годишния път на България от началото на членството ни в Европейския съюз. По негови думи българската икономика е напълно интегрирана на европейския пазар и е факт, че българските производители са се преборили, станали са конкурентоспособни и са завоювали пазарни позиции.

"В началото на членството на България в Европейския съюз брутният вътрешен продукт на глава от населението отнесен към средноевропейски е бил 31 процента, а сега е 66. Брутният вътрешен продукт от началото на членството в номинално изражение е нараснал четири пъти. Реално два пъти и половина, ако приспаднем инфлацията", каза Дончев. Той допълни, че една от реалистичните цели, които са поставени, е брутният вътрешен продукт на глава от населението да се увеличи на 75 или 80 процента в рамките на следващите 5 години.

"От началото на годината сме успели да инвестираме в българската икономика 4 милиарда лева. По-голямата част от тях са от Националния план за възстановяване и устойчивост. От началото на 2025 година 55 процента от инвестициите и 79 процента от създадените работни места са във високотехнологичния сектор", посочи още вицепремиерът.

Според него е необходимо да се говори по-скоро за предизвикателствата, проблемите и как да гоним по-амбициозни цели, като посочи, че образованието се превръща в ключов критерий за конкурентоспособността на икономиката.

"В образованието реформата трябва да е перманентен процес, защото животът се променя, изискванията се променят. Можем да разсъждаваме дълго за количеството и качеството на българските инженери, технолози, химици, математици - професии, от която имаме отчаяна нужда, но разговорът трябва да започне с диалог за професионалното образование. Защото каквато и да е индустрия не може да се случва без квалифицирани работници", заяви Дончев.

По негови думи е необходимо да се говори и за реформа в статистиката. "Ние със сигурност трябва да събираме повече данни. Това безпощадно се потвърждава в началото на годината, когато взехме да работим по т.нар. социален план за климата, от който България ще има достъп до 9,5 милиарда евро от началото на следващата година и установихме, че по отношение на темата транспортна бедност данните, с които разполагаме, са нула", каза Томислав Дончев.

