Томислав Дончев: Второто плащане по ПВУ се очаква до средата на октомври

снимка Булфото

Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на октомври. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния контрол.

"Ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли, тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане", допълни Дончев.

По думите му цялото първо плащане вече е изразходвано.

"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро. Искането трябва да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа", каза още вицепремиерът.

"Остават няколко стъпки, почти всичко е изпълнено", допълни той, предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!