Томислав Дончев посочи най-големият риск при въвеждането на еврото в България

Пиксабей

Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби. Това каза пред журналисти в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на еврото в България. По думите му Министерството на вътрешните работи са предупредени за евентуално активизиране на криминалния контингент. Вицепремиерът изрази надежда от ведомството да вземат адекватни мерки.

Според Дончев разбирането на хората за въвеждането на новата валута е белязано с противоречия. Съмненията и предразсъдъците се лекуват с адекватна информация, затова хубавото за подобни срещи е, че освен представители на различните министерства и на Министерството на финансите, има и представители на Българската народна банка. Нека да отговорят на всички въпроси и съм убеден, че срещата ще приключи с по-малко притеснения, каза той, цитиран от БТА.

Томислав Дончев допълни, че е важно на 1 януари идната година всички да са готови да превключат от лев на евро. "Мисля, че сме близо до финала. Ние не можем да разчитаме да проверим дали системите работят на 1 януари, но смятам, че всички системи вече са почти готови", посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!