Тонев: И тази година ще водим класацията на ЕС по доплащане в здравеопазването

Снимка: Пиксабей

Когато директорът на една болница е политическо назначение и е на тази позиция, за да се грижи за финансовото здраве на своя политически покровител, той не може да помогне на здравното заведение дори да се съвестен. Това коментира в предаването „Позиция“ по Радио Варна бившият депутат от „Продължаваме промяната“ доц. Антон Тонев. Според него много от директорите са магьосници, защото успяват да отчитат пари за черните партийни каси без управляваните от тях болници да потънат.

Тонев коментира платформата „Диагноза България“, която разкри аномалии в здравната система за над 600 милиона лева. Той припомни и, че на каква цена ще се купува един консуматив или лекарство, зависи от управленското решение на ръководството съответното болнично заведение. За да съществуват огромни диспропорции в цените на едни и същи лекарства и консумативи за различни лечебни заведения има създадена схема, при която очакванията от липса на контрол или партийна закрила, се създава възможност за генериране на свръхпечалба- категоричен е доц. Тонев.

„Съответно, част печалбата след това се връща в партийни черни каси и с отчитане на всички по веригата, които способстват за това схемата да бъде прикрита и да няма наказани“- допълни специалиста. Според него, регулаторните и разследващите органи много рядко разкриват, доказват и осъждат такива схеми, поради което се появяват и граждански платформи като „Диагноза България“ на Мартин Атанасов.

"България е на първо място в класацията на ЕС по доплащане, когато влезем в аптека или болница. Тази година отново ще водим тази печална класация"- категоричен е бившият депутат от "Продължаваме Промяната".

В нашата система битува схващането за привилегировани болници, на които се прощават грешки и финансови разхищения, на които проверките са по скоро проформа, каза здравният специалист. По думите му, във Варна МБАЛ „Света Анна“ се управлява от един и същ екип повече от 15 години и ще бъде интересно да установим какви са били икономическите мерки на този екип през годините и вероятно ще дължи обяснение. „Много лесно е да се каже не достигат парите в здравната система и в здравната каса и това да е единствената причина за успехите на едно лечебно заведение“- допълни хирурга.

По думите на доц. Тонев, с наличната платформа, всеки който има съмнения или въпроси, ще може да се позове на точни данни, а контролните органи вече няма да могат да замитат неудобните факти.

Парите няма да стигат докато политиците не се отърсят от своите зависимости, външни сили и фактори, лобитата които им шепнат и ги насочват в каква посока да са законодателните промени, категоричен е Антон Тонев. Доцентът даде за пример как ПП са се опитали четири пъти, през закона да се въведе така наречения граждански или пациентски контрол за изразходването на нашите пари през Здравната каса. Т.е. да получаваме СМС ако някой е решил да злоупотреби с личните ни данни и да ни приеме фалшиво в болница- допълни бившият председател на здравната парламентарна комисия. Според него и предишните и сегашните управляващи не са склонни да подкрепят такава мярка, като заяви, че между първо и второ четене тази идея ще бъде внесена отново, за да се види реално какво е намерението и желанието на новата власт.

Редактор "Екип на Петел",

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