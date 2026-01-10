Тони Димитрова празнува рождения си ден с концерт в НДК тази вечер

кадър: Бтв

Певицата Тони Димитрова ще отбележи рождения си ден през януари с два концерта в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК), съобщиха от екипа на изпълнителката.

Първата среща с публиката ще бъде навръх личния й празник - 10 януари. Димитрова ще изпее най-големите си хитове, както и по-нови песни, за почитателите си и на 11 януари, допълва БТА.

Вечер с любимите песни на бургаската изпълнителка, много емоции и изненади за публиката, обещават организаторите.

Концертите на Тони Димитрова в НДК за нейния рожден ден се превърнаха в традиция. Както БТА съобщи, тя отбеляза празника заедно с почитателите си и в началото на тази година.

Тони Димитрова е родена на 10 януари 1963 г. Кариерата й започва като солистка на група „Горещ пясък" през януари 1996 г., а от 1998 г. се изявява самостоятелно. Пяла е в дует с Васил Найденов, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Пламен Ставрев, Братя Аргирови. Сред най-известните й песни са „Ах, морето", „Балкански синдром", „За кой ли път", „Старецът и морето", „Още те обичам" (дует с Орлин Горанов), „Малка водка с портокалов сок", „Бургас и момчето", „По пътя", „Бавната река", „Нито ден е, нито вечер", „Тръгвай, щом решил си", „Песента на щурците", „Когато си с мен", „Там, където те има". Почетен гражданин е на Бургас.

