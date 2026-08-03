Тони Стораро за Емрах: Ще го вкарам в правилния път, давам му още година

Навръх своя 50-и рожден ден Тони Стораро направи едно от най-личните си признания. В интервю за Мон Дьо в предаването „Храмът на историите“ по NOVA певецът откровено говори за семейството, трудностите около сина си Емрах и живота извън сцената, пише woman.bg .

Изпълнителят призна, че с годините фамилията Стораро се е превърнала в огромна отговорност.

„Когато фамилията я нямаше, Тони Стораро беше по-спокоен. Трябва да отговарям какво се случва – кой къде пее, хората доволни ли са. По-трудно е да съм бащата на Фики и Емрах, отколкото да съм Тони“, каза певецът.

Според него каквото и да направи най-малкият му син, той винаги попада под общественото внимание.

„Имам чувството, че Емрах, каквото и да направи, пак ще се пишат лоши работи за него. Каквото и да направи, аз съм баща и винаги ще го защитавам. Давал съм му съвети, но приятелите около него така му повлияват“, добави той.

Тони Стораро коментира и скандалите около Емрах, който остана без шофьорска книжка.

„Казах му, че не трябва да прави такива работи – виждате какво става в България. Но Емрах не е убил човек, че да бъде толкова коментиран“, коментира Стораро-старши.

Певецът е убеден, че синът му ще извлече поука от случилото се.

„С течение на времето той ще се оправи, вече има съпруга. Ще направя така, че той да бъде достоен наследник на фамилията Стораро. Ще го вкарам в правилния път, давам му още една година. Ще бъде примерно и добро момче“, пхосочи още Тони Стораро.

По думите му Емрах е вярвал, че известната фамилия може да го предпази от последствията, но животът му е показал, че законът важи за всички.

В интервюто Тони Стораро не скри разочарованието си и от случващото се на музикалната сцена. :„В бизнеса има много излишни хора, които не са родени за тази работа. Как може някой, който не разбира как се прави музика, да отива в заведенията и да печели пари? Има си публични домове. Това ме обижда.“

Според него прекаленото разголване и провокативното поведение изместват фокуса от музиката.

„Някои от момичетата се разголват, шпагати, кълчения, крака във въздуха – това не е музика, а чисто порно. Това сваля нивото. Ако искат да се занимават, да отидат на уроци да се научат да пеят и да сложат някоя дрешка“.

Редактор "Екип на Петел",

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