Тони Стораро замени синът си Фики в новогодишното издание на „Пееш или лъжеш“

С изненада стартира новогодишното издание на „Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия. Вместо Фики на сцената излезе баща му Тони Стораро.

Фики бил възпрепятстван, стана ясно за причината за размяната.

Той трябваше да пее с младия варненец Донко Марков, който преди месец – на 30 ноември, участва в шоуто и бе избран от Фики за победител.

Донко Марков е на 20 години от Варна. От дете изпълнява народна музика. Има Гран При от фестивала „Детски Пирин фолк“ 2017 г. Студент е в Националната музикална академия, специалност „Поп и дзаж“. Има пет авторски песни, една от които е дует с Маргарита Хранова.

Новогодишната вечер ще стане по-забавна със специалното издание на "Пееш или лъжеш". В него зрителите ще се насладят на дуетните изпълнения на звездните участници и техните избраници. Те ще изпеят по една любима песен и по една забавна Lip Sync имитация. С много смях, настроение и изненади, те ще изпълнят сцената с много музика и усмивки в компанията на любимия водещ Димитър Рачков и панелистите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

