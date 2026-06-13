Тонове мъртва риба във Варненското езеро

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Тонове мъртва риба има в момента във варненското езеро.

Това показват кадри на риболовец.

Клипът наистина е потресаващ и трябва да се изгледа и да се чуе какво обяснява човекът.

Местността е Казашко.

"Страшна работа", посочва той и вади някои от мъртвата риба.

В коментарите съветват да се алармира в РИОСВ.

"Има 2-3-5 см постлана умряла риба", обяснява човекът, който определя ситуацията като екокатастрофа.

„Това е редовно явление от цъфрежа на планктона е ...забележете, че само дънната риба е измряла защото само там няма кислород. Не е натровена рибата", твърди друг човек в коментарите.

"Цъфтеж на водорасли има през лятото. Сега пак ли е цъфтеж?", коментира авторъта на клипа и посочва, че има всякакви риби.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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