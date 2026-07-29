Тонове масло и пилешко месо, забранени за човешка употреба, са заловени в склад край София

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Тонове масло и пилешко месо, забранени за човешка употреба, бяха заловени в хранителен склад край София. Икономическата полиция влезе в складова база в село Подгумер.

Там са установени 12 тона пилешко месо, на което пише, че е негодно за човешка консумация и че е предназначено за храна за животни.

В склада са открити и 16 тона краве масло без етикет, който да указва срока на годност.

„Можем да твърдим, че това количество, което сме заловили тук и констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа. Не можем да бъдем на сто процента сигурни, но работим по случая от известно време и следим самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало голяма част от количеството, ако не всичкото, да е тук“, посочват от Икономическа полиция, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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