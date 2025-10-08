Топ 3 крипто предпродажби с потенциал за огромна печалба преди следващия Биткойн ръст

Биткойн достигна нов исторически връх (ATH) от $125,500 в неделя, според данни на CoinMarketCap. Въпреки лекото понижение в понеделник, трендът остава категорично възходящ и прогнозите сочат, че предстои нов ръст.

Големите имена в индустрията – от популярни трейдъри до водещи банки - са единодушни: възходът на Биткойн не само ще продължи, но вероятно ще се ускори през последното тримесечие на годината.

А какво означава това за алткойните? Историята показва, че когато Биткойн се покачва, цялата криптоикономика се движи нагоре - а добре позиционираните токени с малка пазарна капитализация често носят печалби, които могат да променят живота на ранните инвеститори.

Един от най-добрите начини да се открият такива активи е чрез предпродажби. Но кои са най-добрите предпродажби в момента? Ето трите проекта, които привличат вниманието на пазара.

Bitcoin Hyper - бъдещето на Биткойн мрежата

Bitcoin Hyper разработва Layer 2 блокчейн, предназначен да реши основните проблеми на Биткойн, свързани с бавната скорост, високите такси и ограничените функции. Исторически погледнато, Bitcoin се използва главно за редки транзакции с висока стойност, като по-голямата част от останалите дейности се извършват на алтернативни блокчейни.

Чрез L2 мрежата на Bitcoin Hyper, която използва ZK-rollups и Solana Virtual Machine, тя има за цел да поддържа съвместимостта на смарт договорите и да обработва хиляди транзакции в секунда, без да жертва сигурността на Bitcoin.