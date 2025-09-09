Топ 4 крипто предпродажби според Grok AI, които могат да избухнат през 2025 г.

Крипто пазарът винаги е бил сцена на рязка динамика и неочаквани възходи. В края на 2024 г. например, пазарът скочи с впечатляващите 56% само за четири месеца. Днес усещането е сходно - инвеститорите отново гледат напред с оптимизъм, подкрепени от очаквания за намаляване на лихвите от Федералния резерв.

В подобни моменти основните играчи като BTC, ETH и SOL остават задължителни, но за онези, които търсят по-висока възвръщаемост, предпродажбите предлагат уникална възможност. Именно там се крият токени, които още не са листнати и все още могат да се купят на рекордно ниски цени. За да открием най-перспективните проекти, се обърнахме към Grok AI - чат ботът, известен не само със своята ексцентричност, но и със способността си да улавя тенденции, пазарни движения и настроения в общността.

Ето кои са четирите най-добри крипто предпродажби, които Grok препоръчва в момента.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) - Суперзареждане на Bitcoin блокчейна с производителност като Solana

С почти $15 милиона събрани от ранни инвеститори, Bitcoin Hyper ($HYPER) е сред най-горещите крипто предпродажби в момента.

Проектът има амбициозна мисия - да изгради нов Layer 2 за Bitcoin, който ще донесе Solana-подобна скорост и функционалност на най-големия блокчейн в света. Чрез интеграция със Solana Virtual Machine (SVM), $HYPER ще позволи разработването на смарт договори, DeFi приложения, NFT платформи, игри и DAO-та върху Bitcoin.

Специален децентрализиран мост ще свързва Layer 1 и Layer 2, като превръща BTC в wrapped Bitcoin за използване в Web3 екосистемата на Hyper. Според прогнозите цената на токена може да достигне $0.32 до края на годината - впечатляваща възвръщаемост от 2,400%. В момента $HYPER се предлага за едва $0.012885.

2. Maxi Doge ($MAXI) - Меме койн с амбиции за 1000х възвръщаемост

Maxi Doge ($MAXI) е нов меме койн в предпродажба, който вече привлича огромно внимание. С агресивна токеномика - 40% от общото предлагане е заделено за маркетинг, проектът ясно показва, че целта е бърза популярност.

Кампанията включва PR публикации, инфлуенсърски партньорства, търговски състезания и награди, които разпространяват „джим-бро“ хумора на $MAXI из крипто пространството.

Историята също е атрактивна - Maxi е „братовчедът“ на Dogecoin, който сега търси реванш, след като дълго време е бил в сянка. Освен стандартните CEX и DEX листинги, $MAXI обмисля и листинг на фючърси - нещо, което може да привлече още повече трейдъри, жадни за 1000x ливъридж.

До момента крипто предпродажбата е събрала почти $2 милиона, а токенът струва само $0.0002565.

3. Best Wallet Token ($BEST) - Родният токен на иновативен крипто портфейл

Пазарът на крипто портфейли се очаква да достигне $100B до 2033 г., което прави Best Wallet Token ($BEST) проект с огромен потенциал.

$BEST захранва Best Wallet - нов безплатен, некостодиален крипто портфейл, който комбинира сигурност от най-високо ниво с лесна употреба. Портфейлът защитава частните ключове на потребителите и предлага защита срещу почти всички онлайн заплахи - от хакове до фишинг атаки.

Уникална функция е Presale Aggregator, който позволява на инвеститорите да купуват крипто предпродажби директно в приложението - бързо, без допълнителни стъпки.

Според прогнозите $BEST може да донесе възвръщаемост от 2,300% до 2026 г., като 1 токен в момента струва $0.025615. Проектът вече е събрал над $15.6M от инвеститори, а притежанието на $BEST носи и бонуси като по-ниски такси, права за гласуване, стейкинг с доходност 85% и достъп до нови предпродажби.

4. Remittix ($RTX) - Революция в международните плащания

Remittix ($RTX) цели да преобрази глобалния пазар за трансгранични плащания, който се очаква да достигне $250T до 2027 г.

Проектът предлага уникално решение за крипто-до-фиат плащания, поддържайки над 30 фиатни валути и 50+ криптовалути. По този начин потребителите могат да изпращат стандартни банкови преводи, които реално започват като крипто трансакции - но получателят вижда само фиат.





Това решава проблеми със забавени или блокирани плащания в държави, където крипто все още е в сивата зона. Remittix гарантира бързи преводи и нулеви валутни такси.

Предпродажбата вече е събрала над $24.4M, като токенът все още е достъпен за $0.1050.

Заключение

Откриването на най-добрите алткойни в предпродажба никога не е лесно. Тези токени още не са листнати на борсите, затова трябва внимателно да се оценяват техните whitepaper-и, пазарна инерция и бъдещи планове.

Тук се намесва Grok AI, който комбинира анализ на данни и пазарни настроения, за да посочи кои проекти имат най-голям шанс за пробив. Според Grok, най-добрите четири крипто предпродажби в момента са Bitcoin Hyper ($HYPER), Maxi Doge ($MAXI), Best Wallet Token ($BEST) и Remittix ($RTX).

Важно е да помните, че това не е финансов съвет. Крипто пазарът е изключително рисков и всяка инвестиция трябва да бъде подкрепена от собствено проучване и добре обмислена стратегия.

Търговията с криптовалути носи значителни рискове. Никога не инвестирайте повече средства, отколкото можете да си позволите да загубите.

