Топ 5 на най-популярните отбори в eSports индустрията

Феновете на футбола поставят клубове като Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Юнайтед и Милан сред най-успешните в исторически план. В света на eSports ситуацията не е по-различна. Съставят се отбори от професионални геймъри, които се борят заедно за първото място. След спечелване на състезание – паричната награда се разпределя помежду им. В 22bet и други хазартни платформи се добавят залози на eSports за предвиждане на предстоящите събития.

Кои тимове по еСпортове са заработили най-много приходи и в кои дисциплини се съревновават, вижте в следната класация.

Virtus.pro

Това е eSports организация, създадена през 2003 г. в Русия. Има отбори в различни игри като CS:GO, Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Rainbox Six. Според официални данни, Virtus.pro са заработили над $15 млн. от около 500 турнира, в които са участвали. Най-добрите им постижения са регистрирани в състезания по Dota 2, а топ играчът на тима за всички времена е украинецът Noone (Владимир Миненко).

Fnatic

Отборът на Fnatic е създаден през 2004 г. във Великобритания. Участва в различни игри, но най-големите си успехи записва в турнири по Dota 2, CS:GO и League of Legends. През 2019 г. приходите на Fnatic възлизат на $19 млн., а ръководството предприема експанзия в Северна Америка и Азия. Сключени са спонсорски договори със световни брандове като Hello Kitty, Hisense и BMW.

Evil Geniuses

Докато повечето отбори по електронни спортове генерират основните си приходи от две или повече игри, Evil Geniuses се фокусират основно върху Dota 2. Тимът е с над 20-годишна история, участвал е на стотици турнири и е заработил десетки милиони долари от наградни фондове. Мачовете на Evil Geniuses се предават редовно в Twitch и са достъпни за залагане в повечето букмейкъри.

OG

OG е една от най-младите организации в света на гейминга. Базирана е в Европа, а от създаването ѝ са минали само 6 години. За този период отборът спечели над $33 млн. от състезания по Dota 2 и се превърна в хегемон на световната сцена. Основен партньор на OG е австрийската компания Red Bull, която инвестира мащабни средства всяка година. През 2018 и 2019 г. OG спечели The International, а по-късно обяви, че ще има отбор по CS:GO.

Team Liquid

Лидер в класацията за най-много спечелени средства от състезания е Team Liquid. Отборът стартира своята дейност през 2000 г. с четирима играчи. Те са специално подбрани от основателя на организацията – Виктор “Nazgul” Госенс, който разчита на таланта и личните качества на всеки състезател.

Team Liquid е участвал на хиляди турнири, но над 60% от приходите са заработени от отбора по Dota 2. През последните години се развиват също тимовете по Counter-Strike, PUBG, Starcraft, Fortnite и LoL. Един от най-успешните играчи на Team Liquid е българинът Иван “MinD_ContRoL” Иванов, който е част от шампионския отбор на The International 2017.

