Топ водещ на БНТ: Отказах се от пиенето. Това е минало за мен

Кадър БНТ

Журналистът и телевизионен водещ Косьо Филипов е направил категорична промяна в начина си на живот. От началото на годината познатият глас и лице от централните емисии на „По света и у нас“ е напълно трезвеник и е спрял всякакъв алкохол.

„Реших, че трябва да се откажа от пиенето. Не съм имал проблем с алкохола никога, просто съм пийвал за настроение. Но това остава в миналото за мен“, признава той пред в. „Уикенд“.

