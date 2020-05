Топ журналистката до Борисов Беновска за "тулупите": Г-н Борисов, вие сте много благосклонен и демократичен към правата им да каканижат публично

Близката до управляващите журналистка Беновска написа похвално слово за Борисов по темата с "тулупите". Преди време стана ясно, че Беновска чрез регионалното софийско радио К-2 тя е получила 203 651,60 лева. Най-щедри към медията са били от Министерството на икономиката: по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” радиото е получило 114 981,60 лева; по Програмата за развитие на селските райони - 45 792 лева; по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - 24 000 лева; по оперативна програма “Региони в растеж” - 11 016 лева; по оперативна програма “Околна среда” - 7862 лева.

Ето какво пише тя:

"София. Г-н Борисов, здрави ли са „bells of the balls“ / мъжеството/ на екипа Ви за да останем живи? Това се посочва в коментар водещата на „Беновска пита“ по Канал 3 Илияна Беновска, съобщиха от екипа на предаването.

„Bells of the balls“ е идиоматичен английски израз за твърдостта да отстояваш позициите си.

„Мисирките“, г-н Борисов, в медиите, в политиката, в бизнеса, сред съветниците, в социалните мрежи са Ви бол.

И, понеже, сте много благосклонен и демократичен към правата им да каканижат публично, г-н Борисов, те пляскат с крилца и вдигат прах около Вас.

И Ви се налага и Вие, публично, да се обяснявате на пресконференции, във ФБ, в НС.

Bell /камбаната/ винаги се бие от водача, за да събере хората на правилния път в беда.

Това е и Вашият дълг пред България.

„Вувузелите“ в такт 7/8-ми на Румен Радев, на Корнелия Нинова, придворни и други медии, на умници около Вас, с децибелите си се опитват да заглушат камбаната.

Даже и да разклатят генералското рамо до Вас на професор Мутафчийски.

Но. Вие, сам казахте: Успехът е общ, провалът е личен.

Подарявам ви песента ДЕНЯТ , която „Беновска пита“, Константин Марков и Александър Петров създадохме за размисъл срещу коронавируса.

Да си я слушате в джипката.

И да хванете здраво камбаната.

За останем живи всички, а не само онези - с „мазнинките“, които винаги успяват да изплуват като „олио“ над водата…

Събуждам се от тишина. Днес времето е спряло.

Това е може би деня - да почнем отначало...

И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи...

С илюзиите от преди - да се сбогува всеки...

Това е може би деня - да почнем отначало...

Да се събудим в този миг... Във времето заспало...

Да тръгнем после през света - със себе си - на чисто...

Да пресушим една сълза... Да подарим усмивка...

И да открием пак това - което ни събира...

Надеждата и любовта – със тях сме живи

Това е може би деня -да почнем отначало...

Да се събудим в този миг... Във времето заспало...

Да бъдем звук във тишина....Камбани в катедрала...

И клечката кибрит в нощта...

Дано... Не закъсняла.



Аз съм Беновска. И питам.

