Топъл и слънчев уикенд

През деня ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

През нощта срещу неделя и през първата половина от деня в неделя от запад на изток ще има временни увеличения на високата облачност, а за кратко ще се появи слаб вятър от запад-северозапад.

Видимостта в районите с мъгла ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – в повечето места между 16° и 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от югозапад.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още.

През следващите дни ще бъде предимно облачно.

Във вторник и сряда в северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Там вятърът за кратко ще се смени със северозападен и температурите ще се понижат значително, а в сряда и четвъртък ще стане югоизточен и отново ще се затопли.

В източната половина от страната вероятността за валежи е по-малка, а с югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°. В четвъртък и петък валежи ще има на малко места.

Остава топло за периода, с минимални температури между 8° и 13°, а максималните ще са от около 14° в западните райони до 20°-21° в източните.

