Топла вода се лее по столична улица, реакцията е „извинете за безпокойството”

От август месец в столичния квартал „Младост 1” на улицата се излиза голямо количество топла вода, това показа в репортаж bTV. Жители на квартала разказаха, че от началото на септември са първите официални сигнали, като от „Топлофикация” отговорят на всички такива по един и същи начин, с фразата „извинете за безпокойството”.

В квартала коментират, че и сега улицата е непроходима, но нещата ще станат много по-сериозни, ако температурите паднат и наводнения с месеци участък замръзне.

След запитване на телевизията, топлофикационното дружество отговаря, че от следващата седмица ще започне ремонт, а в квартала имало и още два теча. Забавянето на поправката на трасето била за да се направи организации всички аварии да се отстранят наведнъж.

