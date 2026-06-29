Топлинният удар: Седем признака, че състоянието е животозастрашаващо

Булфото

Топлинният удар представлява най-тежката форма на прегряване на организма и се приема като остро животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна медицинска намеса, предаде БГНЕС.

Медицински той се дефинира като повишаване на основната телесна температура обикновено над 40 градуса по Целзий, съпроводено от нарушение на функциите на централната нервна система, като обърканост, делир, гърчове или загуба на съзнание. Състоянието възниква, когато механизмите на терморегулация на човешкия организъм се сринат и тялото вече не е в състояние да се охлажда чрез нормалните физиологични процеси, включително изпотяване и разширяване на периферните кръвоносни съдове.

Сред основните и най-ранни клинични прояви се откроява рязкото повишаване на телесната температура, което е водещ диагностичен критерий и отразява невъзможността на организма да поддържа хомеостаза. В резултат на хипертермията настъпват тежки нарушения в мозъчната функция, които се проявяват с обърканост, дезориентация, нарушена координация и промени в поведението, като тези симптоми са пряк резултат от чувствителността на нервната тъкан към високата температура и нарушения кръвоток.

С напредване на състоянието може да се стигне до внезапна загуба на съзнание или колапс, причинени от комбинация от понижаване на кръвното налягане, тежка дехидратация и мозъчна дисфункция. Паралелно с това се наблюдава ускорена сърдечна и дихателна дейност, която представлява компенсаторен механизъм на организма в опит да поддържа кръвообращението и да подпомогне терморегулацията, макар и неефективно при такива екстремни температурни стойности.

Клиничната картина може да включва също така гадене и повръщане, вследствие на нарушения в автономната нервна система и преразпределение на кръвния поток към кожата и жизненоважните органи за сметка на стомашно-чревния тракт. Нерядко се наблюдават главоболие, мускулна слабост и в по-тежки случаи гърчове, които са израз на директно неврологично увреждане, причинено от хипертермията и електролитния дисбаланс, включително нарушения в нивата на натрий и калий.

Кожните прояви могат да варират като при класическия топлинен удар се наблюдава гореща и суха кожа поради отказ на потните жлези, докато при физически натоварвания в условия на висока температура е възможно да се запази обилно изпотяване, което не изключва тежестта на състоянието. Именно поради това клиничната оценка не се базира само на състоянието на кожата, а на цялостната неврологична картина и стойностите на телесната температура.

Специалистите подчертават, че топлинният удар се различава съществено от по-леките форми на топлинно изтощение и топлинни крампи, тъй като при него е налице засягане на централната нервна система и реална опасност за живота. В такива случаи всяко забавяне на реакцията увеличава риска от тежки органни увреждания и летален изход, поради което се препоръчва незабавно охлаждане на пострадалия и спешно търсене на медицинска помощ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!