Топло, но с дъжд и мъгли в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък, времето ще е предимно облачно, мъгливо. Над крайните северозападни и западни райони се очакват валежи от дъжд, като по-интензивни ще са явленията над крайните западни и северозападни райони от България. Минималните температури ще бъдат между 5°С и 9°С. В Източна България и на места северно от планините, вятърът ще е силен от юг-югозапад, там и минималните температурите ще са по-високи - до 12-14°С. Районите без вятър ще е облачно и мъгливо и то предимно над крайните северозападни райони и градовете около р. Дунав.

През деня в петък, около обяд, отново над Западна България ще започнат валежи от дъжд. По същото време над крайните северозападни райони ще останат без валежи, но ще е мъгливо, допълва meteobalkans.com.

По-значителни по количества ще са валежите в Югозападна и крайните южни райони, като на места не е изключено дори да прегърми. Към края на деня в Централна Северна България ще започнат валежи от дъжд. Почти без валежи ще бъде над Източна България. Късно след обяд над крайните северозападни райони вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне понижение на температурите. През деня в Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо. Максималните температури ще са между 8° и 12° в Западна и СЗ България, и доста по-високи в районите с южен вятър - до 18-22°

Времето в София

През нощта срещу петък от запад ще започнат валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в петък с прекъсвания ще превалява дъжд. По-значителни ще са валежите в района на Кюстендил, Перник и Драгоман. През деня максималните температури ще бъдат около 10-12°С. Ще духа слаб югозападен вятър, но към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу петък ще е предимно облачно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1800-1900м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Западна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°С, на 2000 метра – около 2°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу петък времето ще е предимно облачно. През деня в петък и с временни разкъсвания на облачността. Ще бъде ветровито, но топло. Температурата на морската вода е около 15-20°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!