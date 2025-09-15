"Топлофикация София" дължи над 2 млрд. лв. на "Булгаргаз" и БЕХ

Снимка: Булфото

Към момента дългът на "Топлофикация София“ към "Булгаргаз“ е 1 млрд. и 750 млн., а към БЕХ – около 780 милиона лева, което прави общи задължения над 2 милиарда. Това каза председателят на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация на Столичния общински съвет и съветник от местната коалиция ГЕРБ-СДС Прошко Прошков в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.

Той отбеляза, че през последната година и половина задълженията към "Булгаргаз“ се обслужва по-добре, но натрупването през годините не може да бъде наваксано. Дългът на "Топлофикация София“ трябва да се изплаща, но трябва да се намери адекватен погасителен план така, че да не се ощетява амбициозната инвестиционна програма на дружеството, подчерта Прошков.

Регулирането на топлоенергията от държавния регулатор води до големи дефицити за топлофикационните дружества, отбеляза той.

"Такъв регулиран модел има своите ползи от гледна точка защита на потребителите, защото отоплението все още очевидно е на най-добрата цена за потребителя. Но за да има баланс и да се компенсира огромния дефицит, който се натрупва поради разликите в цените, са необходими две неща. Едното е обновяване на мощностите така, че да се изградят паро-газовите цикли, които ще произвеждат електрическа енергия пет до шест пъти повече от настоящата, която енергия да се заплаща по премия от Фонда за сигурност на електроенергийната система на по-висока цена. Тази цена може да компенсира предначертаната загуба при продажба на топлинна енергия, така, че предприятието да не трупа загуба, а цената да е поносима за гражданите и бизнеса“, обясни председателят на Комисията по икономика в Столичния общински съвет.

Обновяването на тези централи и на преносната мрежа обаче изисква големи инвестиции, а топлофикационните дружества не разполагат с необходимите средства, добави той. "В момента дебатът е актуален. Кметът също проявява активност, вървят разговори със Световна банка. Идеята е да се привлекат консултанти и да се търсят инвестиции отвън, включително управление от опитен оператор. Другият вариант е самото дружество да се опита да стъпи на крака и да постави ясно условията, които са необходими, за де се случи това“, обясни общинският съветник.

97 милиона са отделени за реконструкция на магистрални водопроводи през тази година. "Загубите по магистралните топлопроводи водят до необходимост от нагнетяване на налягане и създават проблеми по довеждането на услугата по качествен начин до потребителите. Всяко присъединяване не носи приходи, но е обществена услуга. Общественият договор се изпълнява с цената на все повече натрупване на задължения“, добави Прошков.

По думите му дружеството би могло да се опита да получи кредитиране от международни или български финансови институции, както и да разговаря с производители на оборудване, които да предоставят такова, за да започне процесът по модернизация.

"При всички случаи "Топлофикация“ не може да спре да функционира. Тя е част от енергийната сигурност на България и е невъзможно да бъде заменена от друга форма на отопление, защото при евентуално преминаване на алтернативни методи за управление електроенергийната система на страната няма да издържи. Т.е. "Топлофикация“ няма алтернатива“, категоричен бе той.

