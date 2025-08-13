Топлото време ще се задържи, само за отпускари е

Снимка: Пиксабей

Днес над България ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София - около 33, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 20.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6,31 ч. и залязва в 20,31 ч. Продължителност на деня: 14 часа. Луната в София залязва в 11,07 ч. и изгрява в 22,27 ч. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

През следващите дни ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

