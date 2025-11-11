Торнадо край Турция, силен дъжд и хаос на много места

Кадър Метео Балканс, архив

Само за няколко часа над районите на Измир, Алиага и Чанаккале се изляха порои, които превърнаха улиците в реки. Най-драматични кадри идват от Фоча – крайбрежен град, където бурята удари още сутринта, заливайки домове и магазини.

По улиците се движеха хора, газещи до колене във вода, а трафикът бе напълно блокиран. В Алиага – индустриален център с натоварени пътища – внезапният дъжд предизвика хаос. Автомобили заседнаха, а канализационната система не издържа напора на водата.

Торнадо край остров Бозджаада

Най-зрелищният момент на бурята дойде от окръг Чанаккале. В морето край остров Бозджаада очевидци заснеха торнадо, което се изви като гигантска фуния над водата. Видеоклиповете, заснети от хора на местното пристанище, обиколиха социалните мрежи и предизвикаха тревога, видя meteobalkans.com.

Според турските синоптици това е резултат от сблъсък между студен въздушен фронт и топлите морски маси – класическа комбинация за водни торнада по Егейското крайбрежие.

Метеоролозите предупреждават: бурята се мести към северозапад

Турската държавна метеорологична служба издаде червени предупреждения за Западен Анадол и Мраморно море. Проливните дъждове ще обхванат Истанбул и цялото северозападно крайбрежие, като валежите могат да достигнат до 70 литра на квадратен метър.

Очаква се температурите да паднат с до 8°C, а в планинските райони да има и първи снеговалежи.

Експертите: Балканите също да се готвят

Метеоролози предупреждават, че студеният фронт от Егейско море ще достигне и до Балканите през следващите дни. Това означава засилване на валежите в Южна България, особено в Родопите и по долината на Марица.

Очакват се гръмотевични бури и локални наводнения в Пловдивско и Хасковско, а температурите ще паднат с 5–7 градуса.

