Торнадо предизвика паника в Несебър, вижте страховито видео

Торнадо се изви в морето край Несебър. Това сигнализира читател на Флагман.бг, който е заснел природния феномен.

Явлението продължило няколко минути, след което затихнало. Водният смерч е забелязан и от Равда.

„Изведнъж стана много студено, небето почерня, над морето се изви стълб от въздух. Всички настръхнаха при вида му. За щастие водният смерч беше доста навътре в морето и нямаше опасност за крайбрежието", пише човекът.







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