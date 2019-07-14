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Торнадо предизвика паника в Несебър, вижте страховито видео

14.07.2019 / 18:23 0

Торнадо се изви в морето край Несебър. Това сигнализира читател на Флагман.бг, който е заснел природния феномен. 

Явлението продължило няколко минути, след което затихнало. Водният смерч е забелязан и от Равда.

„Изведнъж стана много студено, небето почерня, над морето се изви стълб от въздух. Всички настръхнаха при вида му. За щастие водният смерч беше доста навътре в морето и нямаше опасност за крайбрежието", пише човекът. 
 

 

 


 

 

 

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