Торнадо премина през Меден Кладенец, има разрушения

Силна буря, разразила се в ранните сутрешни часове, е причинила сериозни щети в село Меден кладенец, община Тунджа, област Ямбол.

Снимки вижте в линка

По данни на очевидци атмосферното явление е било изключително интензивно и е наподобявало смерч, като силните пориви на вятъра са нанесли значителни разрушения.

На място са установени множество пречупени електрически стълбове, както и повреди по електропреносната мрежа, което е довело до проблеми с електрозахранването в населеното място. Част от инфраструктурата е сериозно засегната, а възстановителните дейности продължават, пише Meteo Balkans.

Към момента няма информация за пострадали хора, но нанесените материални щети са значителни. Очаква се компетентните институции да извършат оглед на засегнатите райони и да изяснят точния характер на явлението, както и мащаба на пораженията.

Местните власти призовават жителите да бъдат внимателни, да избягват приближаване до повредени електропроводи и да сигнализират при установяване на нови щети

