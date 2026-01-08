Торнадо премина през Меден Кладенец, има разрушения
Пиксабей
Силна буря, разразила се в ранните сутрешни часове, е причинила сериозни щети в село Меден кладенец, община Тунджа, област Ямбол.
Снимки вижте в линка https://www.meteobalkans.com/novini/ekstremni-sabitiq/silna-burq-s-harakteristiki-na-smerch-nanese-shteti-v-selo-meden-kladenec
По данни на очевидци атмосферното явление е било изключително интензивно и е наподобявало смерч, като силните пориви на вятъра са нанесли значителни разрушения.
На място са установени множество пречупени електрически стълбове, както и повреди по електропреносната мрежа, което е довело до проблеми с електрозахранването в населеното място. Част от инфраструктурата е сериозно засегната, а възстановителните дейности продължават, пише Meteo Balkans.
Към момента няма информация за пострадали хора, но нанесените материални щети са значителни. Очаква се компетентните институции да извършат оглед на засегнатите райони и да изяснят точния характер на явлението, както и мащаба на пораженията.
Местните власти призовават жителите да бъдат внимателни, да избягват приближаване до повредени електропроводи и да сигнализират при установяване на нови щети
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!