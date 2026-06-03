Торнадо премина през североизточните райони на Рим

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Природата се развихри в Рим.

Силна буря връхлетя преди обед днес италианската столица Рим, съобщават италиански медии. Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града, сред които Прати Фискали, Конка Д’Оро, Монтесакро, Номентано, Саларио и Париоли.

През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергии на пазар и дори е преместило паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд.

В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета. Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си.

Във вторник друга европейска столица – Париж, също е била връхлетяна от силен вятър и проливен дъжд, припомнят френски медии, съобщи БТА.

Силните пориви на вятъра са нанесли щети на инсталацията на твореца JR на „Пон Ньоф“, която отбелязва 40-ата годишнина от опаковането на парижкия мост от Кристо и Жан-Клод и се очакваше да бъде открита официално на 6 юни.

Още във вторник вечерта екипът на твореца съобщи, че експерти проверяват щетите и въз основа на оценката ще насрочат нова дата за откриването.

Редактор "Екип на Петел",

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