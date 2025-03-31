Торнадо в България

Кадър Метео Балканс

Рядко метеорологично явление в България

Смерч се наблюдаваше близо до Пловдив - 30.03.2025г. Явлението беше наблюдавано между Пловдив и Пазарджик от автомагистрала Тракия. Няма данни за пострадали и материални щети.

Видео може да видите тук https://www.meteobalkans.com/mreporter/bulgaria/plovdiv/smerch-se-nablyudavashe-blizo-do-plovdiv-31-03-2025g

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