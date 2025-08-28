Тошко Йорданов: България ще защити енергийната си независимост

Снимка: Булфото

България ще защити енергийната си независимост, каза Тошко Йорданов, депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) и заместник-ръководител на делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАСЕ). Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали, допълни той, цитиран от пресцентъра на партията.

Йорданов участва в панел Енергетика на Интерпарламентарната конференция по общата външна политика и общата политика за сигурност и отбрана в рамките на Датското председателство на Европейския съюз (ЕС), посочва БТА.

По думите на Тошко Йорданов в Копенхаген се говорим за критична инфраструктура, енергетика и устойчивост, което не са абстрактни думи, а е гръбнакът на нашите общества.

Според Йорданов, Европа се нуждае от Зелена сделка, но сделката, която имаме сега, е несправедлива, небалансирана и нестабилна.

Той дава пример с България и допълва, че ако бъдат затворени въглищните електроцентрали в басейна на Марица, приносът на страната към намаляване на европейските емисии ще бъде 0,02%. Но в замяна ще унищожим 40% от производството си на електроенергия, допълва Йорданов.

Според Тошко Йорданов, това не е климатична политика, а национално самоубийство.

България вече постигна резултати. В края на миналия век емисиите ни бяха 105 милиона тона, а днес са 42 милиона. Това е намаление с 60%. Голямата цел на Европейския съюз след 5 години е 55% намаление, казва още депутатът.

Ние в България вече го направихме. Ние не сме догонващи, ние сме пионери! Но се очаква от нас да унищожим енергийната си независимост, да унищожим индустриите си, да оставим хиляди семейства без работа. И всичко това в името на символични резултати, които няма да променят глобалния климат, допълва той.

На конференцията участваха председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева, на тази по отбрана Христо Гаджев и депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов.

