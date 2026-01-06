Тошко Йорданов: Истината няма значение за повечето политици и журналисти

Редактор: Недко Петров

Здравейте, уважаеми зрители. Вие сте със Студио Х. От днес, а и в следващите три месеца сайтът на телевизия 7/8 ще бъде отворен напълно и напълно безплатен. Там ще може да видите всички предавания, независимо в коя точка на света се намирате. Разбира се, ако искате да знаете повече, ако искате да чуете истината, независимо дали ви харесва или не тази истина, гледайте в Студио Х, казано скромно. Другото говорене, тиражирането на лъжи и тиражирането на необосновани твърдения, внушения и дивашка пропаганда, може да гледате навсякъде другаде по другите електронни медии.

Така откри „Студио Х“% Тошко Йорданов.

В интернет, разбира се, има различни мнения и журналисти, които са, как да кажа, не пеят в хора, но са малко. От престоя си в политиката в парламента за тия четири-пет години, едно нещо ми стана ясно - истината няма абсолютно никакво значение за повечето политици и журналисти, ама абсолютно никакво. Затова, ей така, за разнообразие, тук ще показваме това, което крият от вас, и няма къде да гледате. Предполагам сте се нагледали как „Възраждане“ постоянно громят „Величие“, какви са нещастници. Да, ама едните и другите са като другите, пълни лицемери. Приятно гледане, добави дясната ръка на Слави.

