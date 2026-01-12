Тошко Йорданов: Цънцарщината не е само в журналистиката, Цънцарщината е и в социологията

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Предизборното говорене и предприемане на действия вече започна. Аз продължавам да мисля, че беше много тъпа идея да се сваля работещо правителство, и то заради амбициите за власт на един розов еднорог финансист от Хасково. Просто там се раждат еднорозоите, в Хасково, някои еднорози.

Така Тошко Йорданов започна днешното издание на „Студио Хъ“.

Предизборната дейност започна и днес ГЕРБ веднага върнаха мандата. Мисълта ми е за нещо друго обаче. Цънцарщината да не си професионалист в областта си, а да си обикновен рупор политически, та Цънцарщината не е само в журналистиката. Цънцарщината е и в социологията. Има една агенция, която е като Цънцарова на квадрат, по желанието да обслужи ПП-ДБ, и с която, разбира се, работи bTV. Съвсем така случайно работят точно с тях, което пък говори за техния морал, за този на bTV, продължи той.

Тази агенция няма дъно в слугинажа. Коя е агенцията, ще се досетите сами, защото сега ще ви цитирам един пост на Слави Трифонов от около преди три месеца.

В него Трифонов каза следното: Тъй като съм фен на фактите, реших да проверя колко ми е давала „Маркет линкс“, примерно три месеца преди последните избори, на които участвахме, както и три месеца преди първите избори, на които участвахме. Колко интересно, фактите са следните: Три месеца преди последните избори, на които участвахме, „Маркет линкс“ ни дава 3.4% , а на самите избори ние влизаме с 6.78. Още по-интересно е на първите избори, на които ИТН участва. Три месеца преди тях „Маркет линкс“ дава на ИТН 3.8%, пък ние влязохме с 17.66, каза още Йорданов.

Това са фактите. Тоест социолозите от „Маркет линкс“ или са пълни некадърници или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел. Край на цитата. Припомних тези думи на Слави, просто защото сме в предизборно говорене, и защото днес социолозите пак се изплющяха. Разбира се, че фактите след това се разминават, и тъпите им прогнози нямат абсолютно никакво значение за тия, които им плащат, завърши Тошко.

