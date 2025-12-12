Тошко Йорданов към ПП-ДБ: Лицемерието, което ви е вродено, е достойно за уважение

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Тошко Йорданов отговори на нападките срещу управляващата коалиция от страна на „Продължаваме промяната – Демократична България“, и по специално Манол Пейков.

В тази декларация с кордона, вътре пише, че „Ново начало“ се съгласяват да нямат председател на Народно събрание, да нямат там председатели, да нямат председатели на комисии в парламента и да нямат техни хора в регулаторите. Нито едно от тия неща не се случи, започна човекът на „Има такъв народ“.

„Ново начало“ нямат председател на парламента, нямат председатели на комисии, нямат министри и издигнати кандидатури за регулатор. Забравихте ли, че когато бяхте в сглобка с тях, „Ново начало“ имаха председатели на комисии, като Йордан Цонев и Байрам Байрам. Вие правихте бюджета заедно с тях, всичките тези бюджети, които докараха в страната от това положение. Приехте закони за увеличаване на доходи заедно с тях. Променихте Конституцията заедно с тях. Подписвахте закони заедно с Делян Пеевски. Вие избрахте конституционни съдии заедно с ДПС, издигнати заедно с ДПС и ГЕРБ, продължи Тошко

Така че лицемерието, което ви е вродено, наистина е достойно за уважение. Защото аз рядко съм виждал толкова нагли лъжци, които да забравят и да твърдят, че не са участвали в нещо, и след това да скачат срещу този, който сами поканиха да работят заедно с него. Така че сега бюджет няма заради вас. Социални повишения няма да има заради вас. Вие провалихте бюджета, и в момента сте като пияндурник, който се е събудил на другата сутрин, цепи го главата с тежък махмурлук и усеща последствията, които ще се стоварят върху вас, категоричен бе по Нова Тв Тошко Йорданов.

